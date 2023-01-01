دولار فيجي إلى دولار ليبيري

تحويل FJD إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٨٤٬١٤٥٫١٠ lrd

1.00000 FJD = 84.14510 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:54 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

FJD إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 LRD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.06588.41931.438231.662370.9650518.1966
1GBP1.15511.23102.1181.661051.919931.1146321.0158
1USD0.9390.813008183.02281.350451.560910.906217.086
1INR0.01130980.009792590.012044910.0162660.0188010.01091510.205799

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار فيجي / دولار ليبري
1 FJD84.14510 LRD
5 FJD420.72550 LRD
10 FJD841.45100 LRD
20 FJD1682.90200 LRD
50 FJD4207.25500 LRD
100 FJD8414.51000 LRD
250 FJD21036.27500 LRD
500 FJD42072.55000 LRD
1000 FJD84145.10000 LRD
2000 FJD168290.20000 LRD
5000 FJD420725.50000 LRD
10000 FJD841451.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / دولار فيجي
1 LRD0.01188 FJD
5 LRD0.05942 FJD
10 LRD0.11884 FJD
20 LRD0.23768 FJD
50 LRD0.59421 FJD
100 LRD1.18842 FJD
250 LRD2.97105 FJD
500 LRD5.94210 FJD
1000 LRD11.88420 FJD
2000 LRD23.76840 FJD
5000 LRD59.42100 FJD
10000 LRD118.84200 FJD