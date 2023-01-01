دينار جزائري إلى بيزو كولومبي

تحويل DZD إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٨٬٥٨٠ cop

1.00000 DZD = 28.58000 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:2 UTC
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DZD إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.065388.50941.4381.662970.965818.2
1GBP1.1537411.229102.111.658971.918511.1142820.9967
1USD0.93870.81367183.0841.349851.561040.906617.0844
1INR0.01129820.009793340.01203610.01624680.01878870.01091180.205628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

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DZD إلى INR

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DZD إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / البيزو الكولومبي
1 DZD28.58000 COP
5 DZD142.90000 COP
10 DZD285.80000 COP
20 DZD571.60000 COP
50 DZD1429.00000 COP
100 DZD2858.00000 COP
250 DZD7145.00000 COP
500 DZD14290.00000 COP
1000 DZD28580.00000 COP
2000 DZD57160.00000 COP
5000 DZD142900.00000 COP
10000 DZD285800.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Algerian Dinar
1 COP0.03499 DZD
5 COP0.17495 DZD
10 COP0.34990 DZD
20 COP0.69979 DZD
50 COP1.74947 DZD
100 COP3.49895 DZD
250 COP8.74737 DZD
500 COP17.49475 DZD
1000 COP34.98950 DZD
2000 COP69.97900 DZD
5000 COP174.94750 DZD
10000 COP349.89500 DZD