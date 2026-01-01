1 كرونة دنماركية إلى جنيه جبل طارق

حوّل DKK إلى GIP بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 DKK = 0.1144 GIP

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DKK إلى GIP،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DKK إلى GIP متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DKK إلى GIP اليوم

DKKGIP
1 DKK0.11 GIP
5 DKK0.57 GIP
10 DKK1.14 GIP
20 DKK2.29 GIP
50 DKK5.72 GIP
100 DKK11.44 GIP
250 DKK28.59 GIP
500 DKK57.18 GIP
1000 DKK114.36 GIP
2000 DKK228.71 GIP
5000 DKK571.79 GIP
10000 DKK1,143.57 GIP
GIPDKK
1 GIP8.74 DKK
5 GIP43.72 DKK
10 GIP87.45 DKK
20 GIP174.89 DKK
50 GIP437.23 DKK
100 GIP874.45 DKK
250 GIP2,186.14 DKK
500 GIP4,372.27 DKK
1000 GIP8,744.54 DKK
2000 GIP17,489.08 DKK
5000 GIP43,722.70 DKK
10000 GIP87,445.40 DKK

الأسئلة الشائعة