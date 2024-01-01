20 كولون كوستاريكي إلى كواشا زامبي

تحويل CRC إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

20 crc
0.99 zmw

₡1.000 CRC = ZK0.04940 ZMW

Mid-market exchange rate at 17:54
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CRC إلى ZMW مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7671.5021.660.94620.836
1 GBP1.16811.276107.1451.7541.9381.10524.327
1 USD0.9150.783183.941.3741.5180.86519.059
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / زيميو
1 CRC٠٫٠٤٩٤٠ ZMW
5 CRC٠٫٢٤٧٠٢ ZMW
10 CRC٠٫٤٩٤٠٤ ZMW
20 CRC٠٫٩٨٨٠٧ ZMW
50 CRC٢٫٤٧٠١٨ ZMW
100 CRC٤٫٩٤٠٣٦ ZMW
250 CRC١٢٫٣٥٠٩٠ ZMW
500 CRC٢٤٫٧٠١٨٠ ZMW
1000 CRC٤٩٫٤٠٣٦٠ ZMW
2000 CRC٩٨٫٨٠٧٢٠ ZMW
5000 CRC٢٤٧٫٠١٨٠٠ ZMW
10000 CRC٤٩٤٫٠٣٦٠٠ ZMW
معدلات التحويل زيميو / كوستاريكا كولوين
1 ZMW٢٠٫٢٤١٥٠ CRC
5 ZMW١٠١٫٢٠٧٥٠ CRC
10 ZMW٢٠٢٫٤١٥٠٠ CRC
20 ZMW٤٠٤٫٨٣٠٠٠ CRC
50 ZMW١٬٠١٢٫٠٧٥٠٠ CRC
100 ZMW٢٬٠٢٤٫١٥٠٠٠ CRC
250 ZMW٥٬٠٦٠٫٣٧٥٠٠ CRC
500 ZMW١٠٬١٢٠٫٧٥٠٠٠ CRC
1000 ZMW٢٠٬٢٤١٫٥٠٠٠٠ CRC
2000 ZMW٤٠٬٤٨٣٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 ZMW١٠١٬٢٠٧٫٥٠٠٠٠ CRC
10000 ZMW٢٠٢٬٤١٥٫٠٠٠٠٠ CRC