ألف كولون كوستاريكي إلى بيزو أوروغواي

تحويل CRC إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

1,000 crc
76.02 uyu

₡1.000 CRC = $U0.07602 UYU

Mid-market exchange rate at 17:15
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CRC إلى UYU مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7621.5021.6580.94720.812
1 GBP1.16811.277107.1821.7541.9371.10624.309
1 USD0.9150.783183.9431.3741.5170.86619.038
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / البيزو االأوروجواي
1 CRC٠٫٠٧٦٠٢ UYU
5 CRC٠٫٣٨٠٠٨ UYU
10 CRC٠٫٧٦٠١٦ UYU
20 CRC١٫٥٢٠٣٣ UYU
50 CRC٣٫٨٠٠٨٢ UYU
100 CRC٧٫٦٠١٦٤ UYU
250 CRC١٩٫٠٠٤١٠ UYU
500 CRC٣٨٫٠٠٨٢٠ UYU
1000 CRC٧٦٫٠١٦٤٠ UYU
2000 CRC١٥٢٫٠٣٢٨٠ UYU
5000 CRC٣٨٠٫٠٨٢٠٠ UYU
10000 CRC٧٦٠٫١٦٤٠٠ UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / كوستاريكا كولوين
1 UYU١٣٫١٥٥١٠ CRC
5 UYU٦٥٫٧٧٥٥٠ CRC
10 UYU١٣١٫٥٥١٠٠ CRC
20 UYU٢٦٣٫١٠٢٠٠ CRC
50 UYU٦٥٧٫٧٥٥٠٠ CRC
100 UYU١٬٣١٥٫٥١٠٠٠ CRC
250 UYU٣٬٢٨٨٫٧٧٥٠٠ CRC
500 UYU٦٬٥٧٧٫٥٥٠٠٠ CRC
1000 UYU١٣٬١٥٥٫١٠٠٠٠ CRC
2000 UYU٢٦٬٣١٠٫٢٠٠٠٠ CRC
5000 UYU٦٥٬٧٧٥٫٥٠٠٠٠ CRC
10000 UYU١٣١٬٥٥١٫٠٠٠٠٠ CRC