كولون كوستاريكي إلى ساماني طاجيكي

تحويل CRC إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٢٠٫٦٠ tjs

1.00000 CRC = 0.02060 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:38 UTC
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CRC إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065388.56371.43811.66310.964818.2036
1GBP1.154811.2303102.2811.660841.920691.1141521.0231
1USD0.93870.81281183.1351.349951.561160.9057517.0878
1INR0.01129130.009776990.012028610.0162380.01877860.01089490.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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CRC إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Tajikistani Somoni
1 CRC0.02060 TJS
5 CRC0.10298 TJS
10 CRC0.20597 TJS
20 CRC0.41193 TJS
50 CRC1.02984 TJS
100 CRC2.05967 TJS
250 CRC5.14917 TJS
500 CRC10.29835 TJS
1000 CRC20.59670 TJS
2000 CRC41.19340 TJS
5000 CRC102.98350 TJS
10000 CRC205.96700 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / كوستاريكا كولوين
1 TJS48.55150 CRC
5 TJS242.75750 CRC
10 TJS485.51500 CRC
20 TJS971.03000 CRC
50 TJS2427.57500 CRC
100 TJS4855.15000 CRC
250 TJS12137.87500 CRC
500 TJS24275.75000 CRC
1000 TJS48551.50000 CRC
2000 TJS97103.00000 CRC
5000 TJS242757.50000 CRC
10000 TJS485515.00000 CRC