ألف كولون كوستاريكي إلى ساماني طاجيكي

تحويل CRC إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 crc
20.13 tjs

₡1.000 CRC = SM0.02013 TJS

Mid-market exchange rate at 17:15
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CRC إلى TJS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7261.5021.6590.94620.806
1 GBP1.16811.276107.1261.7541.9371.10524.299
1 USD0.9150.784183.9451.3741.5180.86619.041
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Tajikistani Somoni
1 CRC٠٫٠٢٠١٣ TJS
5 CRC٠٫١٠٠٦٥ TJS
10 CRC٠٫٢٠١٣٠ TJS
20 CRC٠٫٤٠٢٦١ TJS
50 CRC١٫٠٠٦٥٢ TJS
100 CRC٢٫٠١٣٠٤ TJS
250 CRC٥٫٠٣٢٦٠ TJS
500 CRC١٠٫٠٦٥٢٠ TJS
1000 CRC٢٠٫١٣٠٤٠ TJS
2000 CRC٤٠٫٢٦٠٨٠ TJS
5000 CRC١٠٠٫٦٥٢٠٠ TJS
10000 CRC٢٠١٫٣٠٤٠٠ TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / كوستاريكا كولوين
1 TJS٤٩٫٦٧٦١٠ CRC
5 TJS٢٤٨٫٣٨٠٥٠ CRC
10 TJS٤٩٦٫٧٦١٠٠ CRC
20 TJS٩٩٣٫٥٢٢٠٠ CRC
50 TJS٢٬٤٨٣٫٨٠٥٠٠ CRC
100 TJS٤٬٩٦٧٫٦١٠٠٠ CRC
250 TJS١٢٬٤١٩٫٠٢٥٠٠ CRC
500 TJS٢٤٬٨٣٨٫٠٥٠٠٠ CRC
1000 TJS٤٩٬٦٧٦٫١٠٠٠٠ CRC
2000 TJS٩٩٬٣٥٢٫٢٠٠٠٠ CRC
5000 TJS٢٤٨٬٣٨٠٫٥٠٠٠٠ CRC
10000 TJS٤٩٦٬٧٦١٫٠٠٠٠٠ CRC