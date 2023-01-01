كولون كوستاريكي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل CRC إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٦٫٩١ pgk

1.00000 CRC = 0.00691 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:35 UTC
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CRC إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065588.57661.438431.663020.9651518.2016
1GBP1.1547311.23045102.2891.661111.920481.1144921.0194
1USD0.938550.812711183.13151.351.560790.905817.0827
1INR0.01128970.009776210.012029110.01623930.0187750.0108960.20549

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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CRC إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Papua New Guinean Kina
1 CRC0.00691 PGK
5 CRC0.03456 PGK
10 CRC0.06912 PGK
20 CRC0.13825 PGK
50 CRC0.34562 PGK
100 CRC0.69124 PGK
250 CRC1.72809 PGK
500 CRC3.45619 PGK
1000 CRC6.91238 PGK
2000 CRC13.82476 PGK
5000 CRC34.56190 PGK
10000 CRC69.12380 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / كوستاريكا كولوين
1 PGK144.66800 CRC
5 PGK723.34000 CRC
10 PGK1446.68000 CRC
20 PGK2893.36000 CRC
50 PGK7233.40000 CRC
100 PGK14466.80000 CRC
250 PGK36167.00000 CRC
500 PGK72334.00000 CRC
1000 PGK144668.00000 CRC
2000 PGK289336.00000 CRC
5000 PGK723340.00000 CRC
10000 PGK1446680.00000 CRC