1 بيزو كولومبي إلى سوم قيرغيزستاني

تحويل COP إلى KGS بسعر الصرف الحقيقي

1 cop
0.02 kgs

$1.000 COP = Лв0.02080 KGS

Mid-market exchange rate at 11:58
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COP إلى KGS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7831.5161.32557.2918.204
1 EUR1.09211.50.8551.6561.44762.57319.882
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96441.7113.253
1 GBP1.2771.1691.75411.9361.69173.15723.246

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى سوم قيرغيزستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KGS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى KGS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Kyrgystani Som
1 COP٠٫٠٢٠٨٠ KGS
5 COP٠٫١٠٤٠٢ KGS
10 COP٠٫٢٠٨٠٤ KGS
20 COP٠٫٤١٦٠٩ KGS
50 COP١٫٠٤٠٢٢ KGS
100 COP٢٫٠٨٠٤٤ KGS
250 COP٥٫٢٠١١٠ KGS
500 COP١٠٫٤٠٢٢٠ KGS
1000 COP٢٠٫٨٠٤٤٠ KGS
2000 COP٤١٫٦٠٨٨٠ KGS
5000 COP١٠٤٫٠٢٢٠٠ KGS
10000 COP٢٠٨٫٠٤٤٠٠ KGS
معدلات التحويل Kyrgystani Som / البيزو الكولومبي
1 KGS٤٨٫٠٦٦٧٠ COP
5 KGS٢٤٠٫٣٣٣٥٠ COP
10 KGS٤٨٠٫٦٦٧٠٠ COP
20 KGS٩٦١٫٣٣٤٠٠ COP
50 KGS٢٬٤٠٣٫٣٣٥٠٠ COP
100 KGS٤٬٨٠٦٫٦٧٠٠٠ COP
250 KGS١٢٬٠١٦٫٦٧٥٠٠ COP
500 KGS٢٤٬٠٣٣٫٣٥٠٠٠ COP
1000 KGS٤٨٬٠٦٦٫٧٠٠٠٠ COP
2000 KGS٩٦٬١٣٣٫٤٠٠٠٠ COP
5000 KGS٢٤٠٬٣٣٣٫٥٠٠٠٠ COP
10000 KGS٤٨٠٬٦٦٧٫٠٠٠٠٠ COP