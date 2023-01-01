20 بيزو تشيلي إلى ليك ألباني

تحويل CLP إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

20 clp
2.35 all

1.00000 CLP = 0.11751 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 13:1 UTC
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CLP إلى ALL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 ALL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.079889.31621.46821.671520.9551518.5423
1GBP1.1694511.2629104.4611.717171.954951.11721.6865
1USD0.92610.791828182.71551.35971.547990.884517.172
1INR0.01119620.009572910.012089610.01643830.01871460.01069330.207603

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / ليك ألباني
1 CLP0.11751 ALL
5 CLP0.58754 ALL
10 CLP1.17508 ALL
20 CLP2.35016 ALL
50 CLP5.87540 ALL
100 CLP11.75080 ALL
250 CLP29.37700 ALL
500 CLP58.75400 ALL
1000 CLP117.50800 ALL
2000 CLP235.01600 ALL
5000 CLP587.54000 ALL
10000 CLP1175.08000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / Chilean Peso
1 ALL8.51009 CLP
5 ALL42.55045 CLP
10 ALL85.10090 CLP
20 ALL170.20180 CLP
50 ALL425.50450 CLP
100 ALL851.00900 CLP
250 ALL2127.52250 CLP
500 ALL4255.04500 CLP
1000 ALL8510.09000 CLP
2000 ALL17020.18000 CLP
5000 ALL42550.45000 CLP
10000 ALL85100.90000 CLP