دولار بليزي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل BZD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٣٠٤٬٢٣٧ xof

1.00000 BZD = 304.23700 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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BZD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.064788.49841.436971.660740.964918.1813
1GBP1.1556711.2304102.2711.660611.91921.115121.0109
1USD0.939250.812744183.12051.349651.559820.906217.0765
1INR0.01129960.00977790.012030710.01623730.01876580.01090220.205443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BZD304.23700 XOF
5 BZD1521.18500 XOF
10 BZD3042.37000 XOF
20 BZD6084.74000 XOF
50 BZD15211.85000 XOF
100 BZD30423.70000 XOF
250 BZD76059.25000 XOF
500 BZD152118.50000 XOF
1000 BZD304237.00000 XOF
2000 BZD608474.00000 XOF
5000 BZD1521185.00000 XOF
10000 BZD3042370.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار بليز
1 XOF0.00329 BZD
5 XOF0.01643 BZD
10 XOF0.03287 BZD
20 XOF0.06574 BZD
50 XOF0.16435 BZD
100 XOF0.32869 BZD
250 XOF0.82173 BZD
500 XOF1.64346 BZD
1000 XOF3.28691 BZD
2000 XOF6.57382 BZD
5000 XOF16.43455 BZD
10000 XOF32.86910 BZD