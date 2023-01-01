2000 فرنك غرب إفريقي إلى دولار بليزي

تحويل XOF إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

2000 xof
6.58 bzd

1.00000 XOF = 0.00329 BZD

Mid-market exchange rate at 21:10
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87361.084890.24021.484221.666870.962918.7652
1 GBP1.1446911.24175103.2961.698961.908041.1022221.4802
1 USD0.921850.805315183.1861.36821.536570.887617.2983
1 INR0.01108150.00968090.012021310.01644750.01847150.01067010.207947

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

XOF إلى USD

XOF إلى GBP

XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار بليز
1 XOF0.00329 BZD
5 XOF0.01645 BZD
10 XOF0.03290 BZD
20 XOF0.06579 BZD
50 XOF0.16448 BZD
100 XOF0.32896 BZD
250 XOF0.82240 BZD
500 XOF1.64480 BZD
1000 XOF3.28960 BZD
2000 XOF6.57920 BZD
5000 XOF16.44800 BZD
10000 XOF32.89600 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BZD303.98900 XOF
5 BZD1519.94500 XOF
10 BZD3039.89000 XOF
20 BZD6079.78000 XOF
50 BZD15199.45000 XOF
100 BZD30398.90000 XOF
250 BZD75997.25000 XOF
500 BZD151994.50000 XOF
1000 BZD303989.00000 XOF
2000 BZD607978.00000 XOF
5000 BZD1519945.00000 XOF
10000 BZD3039890.00000 XOF