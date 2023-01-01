1 دولار بليزي إلى درام أرميني

تحويل BZD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١ bzd
١٩١٫٤٥ amd

1.00000 BZD = 191.44700 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:22 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BZD إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 AMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.080689.36081.469131.670040.955318.4535
1GBP1.1690411.2633104.4691.717521.95241.1167921.5735
1USD0.92540.791578182.69551.359551.545480.8840517.0771
1INR0.01119060.00957220.012092610.01644040.01868880.01069040.206506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / درام أرمينية
1 BZD191.44700 AMD
5 BZD957.23500 AMD
10 BZD1914.47000 AMD
20 BZD3828.94000 AMD
50 BZD9572.35000 AMD
100 BZD19144.70000 AMD
250 BZD47861.75000 AMD
500 BZD95723.50000 AMD
1000 BZD191447.00000 AMD
2000 BZD382894.00000 AMD
5000 BZD957235.00000 AMD
10000 BZD1914470.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / دولار بليز
1 AMD0.00522 BZD
5 AMD0.02612 BZD
10 AMD0.05223 BZD
20 AMD0.10447 BZD
50 AMD0.26117 BZD
100 AMD0.52234 BZD
250 AMD1.30584 BZD
500 AMD2.61169 BZD
1000 AMD5.22337 BZD
2000 AMD10.44674 BZD
5000 AMD26.11685 BZD
10000 AMD52.23370 BZD