1 دولار بليزي إلى درهم إماراتي

تحويل BZD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١ bzd
١٫٨٢ aed

1.00000 BZD = 1.82222 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 11:20 UTC
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BZD إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.080689.35581.469241.67030.955418.4521
1GBP1.1690411.2633104.4631.717651.95271.116921.5719
1USD0.92540.791578182.69091.359651.545710.884117.0758
1INR0.01119120.009572730.012093210.01644260.01869270.01069160.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BZD1.82222 AED
5 BZD9.11110 AED
10 BZD18.22220 AED
20 BZD36.44440 AED
50 BZD91.11100 AED
100 BZD182.22200 AED
250 BZD455.55500 AED
500 BZD911.11000 AED
1000 BZD1822.22000 AED
2000 BZD3644.44000 AED
5000 BZD9111.10000 AED
10000 BZD18222.20000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار بليز
1 AED0.54878 BZD
5 AED2.74390 BZD
10 AED5.48781 BZD
20 AED10.97562 BZD
50 AED27.43905 BZD
100 AED54.87810 BZD
250 AED137.19525 BZD
500 AED274.39050 BZD
1000 AED548.78100 BZD
2000 AED1097.56200 BZD
5000 AED2743.90500 BZD
10000 AED5487.81000 BZD