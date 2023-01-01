ألف روبل بيلاروسي إلى لاري جورجي

تحويل BYN إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ byn
١٬٠٤١٫٦٦ gel

1.00000 BYN = 1.04166 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:10 UTC
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BYN إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854651.079689.31831.467881.669790.954618.4489
1GBP1.1700711.2632104.5081.717511.953751.1169521.5863
1USD0.926250.79164182.73281.359651.546670.884217.0886
1INR0.01119590.009568640.012087110.01643420.01869480.01068740.206552

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / لاري جورجي
1 BYN1.04166 GEL
5 BYN5.20830 GEL
10 BYN10.41660 GEL
20 BYN20.83320 GEL
50 BYN52.08300 GEL
100 BYN104.16600 GEL
250 BYN260.41500 GEL
500 BYN520.83000 GEL
1000 BYN1041.66000 GEL
2000 BYN2083.32000 GEL
5000 BYN5208.30000 GEL
10000 BYN10416.60000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / الروبل البيلاروسي
1 GEL0.96001 BYN
5 GEL4.80004 BYN
10 GEL9.60008 BYN
20 GEL19.20016 BYN
50 GEL48.00040 BYN
100 GEL96.00080 BYN
250 GEL240.00200 BYN
500 GEL480.00400 BYN
1000 GEL960.00800 BYN
2000 GEL1920.01600 BYN
5000 GEL4800.04000 BYN
10000 GEL9600.08000 BYN