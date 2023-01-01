1 روبل بيلاروسي إلى لاري جورجي

تحويل BYN إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1 byn
1.04 gel

1.00000 BYN = 1.04165 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:10 UTC
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BYN إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854551.0796589.31891.467781.669480.954618.4405
1GBP1.1702111.2634104.521.717591.953611.1170821.579
1USD0.926250.791515182.72951.35951.546310.8841517.0801
1INR0.01119580.009567510.012087610.01643310.01869120.01068720.206457

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / لاري جورجي
1 BYN1.04165 GEL
5 BYN5.20825 GEL
10 BYN10.41650 GEL
20 BYN20.83300 GEL
50 BYN52.08250 GEL
100 BYN104.16500 GEL
250 BYN260.41250 GEL
500 BYN520.82500 GEL
1000 BYN1041.65000 GEL
2000 BYN2083.30000 GEL
5000 BYN5208.25000 GEL
10000 BYN10416.50000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / الروبل البيلاروسي
1 GEL0.96002 BYN
5 GEL4.80009 BYN
10 GEL9.60017 BYN
20 GEL19.20034 BYN
50 GEL48.00085 BYN
100 GEL96.00170 BYN
250 GEL240.00425 BYN
500 GEL480.00850 BYN
1000 GEL960.01700 BYN
2000 GEL1920.03400 BYN
5000 GEL4800.08500 BYN
10000 GEL9600.17000 BYN