20 بولا بوتسواني إلى بات تايلاندي

تحويل BWP إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

20 bwp
51.84 thb

1.00000 BWP = 2.59182 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 9:29 UTC
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BWP إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.0798589.31591.468921.671080.9554518.48
1GBP1.1694511.2628104.4481.717791.954191.1173521.6109
1USD0.926050.791891182.71141.36031.547510.884817.1135
1INR0.01119620.009574150.012090210.01644630.01870970.01069740.206906

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / باهت تايلندي
1 BWP2.59182 THB
5 BWP12.95910 THB
10 BWP25.91820 THB
20 BWP51.83640 THB
50 BWP129.59100 THB
100 BWP259.18200 THB
250 BWP647.95500 THB
500 BWP1295.91000 THB
1000 BWP2591.82000 THB
2000 BWP5183.64000 THB
5000 BWP12959.10000 THB
10000 BWP25918.20000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Botswanan Pula
1 THB0.38583 BWP
5 THB1.92914 BWP
10 THB3.85829 BWP
20 THB7.71658 BWP
50 THB19.29145 BWP
100 THB38.58290 BWP
250 THB96.45725 BWP
500 THB192.91450 BWP
1000 THB385.82900 BWP
2000 THB771.65800 BWP
5000 THB1929.14500 BWP
10000 THB3858.29000 BWP