20 نغولتروم بوتاني إلى دالاسي غامبي

تحويل BTN إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ btn
١٥٫٤٩ gmd

1.00000 BTN = 0.77451 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:7 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BTN إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 GMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.0789589.26961.4651.665820.9540518.4042
1GBP1.1690411.2614104.3651.712731.947511.1153321.5163
1USD0.926850.79277182.73751.35781.543920.884217.0575
1INR0.0112020.009581750.012086410.01641090.01866050.01068680.206164

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Gambian Dalasi
1 BTN0.77451 GMD
5 BTN3.87256 GMD
10 BTN7.74512 GMD
20 BTN15.49024 GMD
50 BTN38.72560 GMD
100 BTN77.45120 GMD
250 BTN193.62800 GMD
500 BTN387.25600 GMD
1000 BTN774.51200 GMD
2000 BTN1549.02400 GMD
5000 BTN3872.56000 GMD
10000 BTN7745.12000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / نغولتروم بوتاني
1 GMD1.29114 BTN
5 GMD6.45570 BTN
10 GMD12.91140 BTN
20 GMD25.82280 BTN
50 GMD64.55700 BTN
100 GMD129.11400 BTN
250 GMD322.78500 BTN
500 GMD645.57000 BTN
1000 GMD1291.14000 BTN
2000 GMD2582.28000 BTN
5000 GMD6455.70000 BTN
10000 GMD12911.40000 BTN