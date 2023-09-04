5 ريال برازيلي إلى كرونة دنماركية

تحويل BRL إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

5 brl
6.99 dkk

1.00000 BRL = 1.39739 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:10 UTC
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BRL إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.07889.14761.465431.667830.9539518.3829
1GBP1.1687711.2599104.191.712711.949251.1149521.4848
1USD0.927650.793714182.69721.35941.547150.88517.0528
1INR0.01121740.009597830.012092310.01643830.01870860.01070170.206208

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / كرونة دانمركية
1 BRL1.39739 DKK
5 BRL6.98695 DKK
10 BRL13.97390 DKK
20 BRL27.94780 DKK
50 BRL69.86950 DKK
100 BRL139.73900 DKK
250 BRL349.34750 DKK
500 BRL698.69500 DKK
1000 BRL1397.39000 DKK
2000 BRL2794.78000 DKK
5000 BRL6986.95000 DKK
10000 BRL13973.90000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / الريال البرازيلي
1 DKK0.71562 BRL
5 DKK3.57810 BRL
10 DKK7.15620 BRL
20 DKK14.31240 BRL
50 DKK35.78100 BRL
100 DKK71.56200 BRL
250 DKK178.90500 BRL
500 DKK357.81000 BRL
1000 DKK715.62000 BRL
2000 DKK1431.24000 BRL
5000 DKK3578.10000 BRL
10000 DKK7156.20000 BRL