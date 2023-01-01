دينار بحريني إلى دولار بربادوسي

تحويل BHD إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
5355.99 bbd

1.00000 BHD = 5.35599 BBD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:10 UTC
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BHD إلى BBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 BBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063688.36711.434581.65980.957218.2193
1GBP1.1584111.23205102.3621.661791.922671.1088321.1048
1USD0.94020.811655183.0831.34881.560550.8999517.1298
1INR0.01131640.009769210.012036210.01623440.0187830.01083190.206177

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار بربادوسي
1 BHD5.35599 BBD
5 BHD26.77995 BBD
10 BHD53.55990 BBD
20 BHD107.11980 BBD
50 BHD267.79950 BBD
100 BHD535.59900 BBD
250 BHD1338.99750 BBD
500 BHD2677.99500 BBD
1000 BHD5355.99000 BBD
2000 BHD10711.98000 BBD
5000 BHD26779.95000 BBD
10000 BHD53559.90000 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / Bahraini Dinar
1 BBD0.18671 BHD
5 BBD0.93354 BHD
10 BBD1.86707 BHD
20 BBD3.73414 BHD
50 BBD9.33535 BHD
100 BBD18.67070 BHD
250 BBD46.67675 BHD
500 BBD93.35350 BHD
1000 BBD186.70700 BHD
2000 BBD373.41400 BHD
5000 BBD933.53500 BHD
10000 BBD1867.07000 BHD