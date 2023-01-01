دولار بربادوسي إلى روبية موريشية

تحويل BBD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bbd
٢٢٬٢٤٧٫٥٠ mur

1.00000 BBD = 22.24750 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:18 UTC
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BBD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BBD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.35431.434961.660060.957218.2162
1GBP1.1584811.23215102.3561.662361.923131.108921.1029
1USD0.94020.811589183.0711.349151.560790.900117.1269
1INR0.01131810.009769830.012037910.01624090.01878870.01083530.206172

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بربادوسي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BBD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BBD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بربادوسي / Mauritian Rupee
1 BBD22.24750 MUR
5 BBD111.23750 MUR
10 BBD222.47500 MUR
20 BBD444.95000 MUR
50 BBD1112.37500 MUR
100 BBD2224.75000 MUR
250 BBD5561.87500 MUR
500 BBD11123.75000 MUR
1000 BBD22247.50000 MUR
2000 BBD44495.00000 MUR
5000 BBD111237.50000 MUR
10000 BBD222475.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار بربادوسي
1 MUR0.04495 BBD
5 MUR0.22474 BBD
10 MUR0.44949 BBD
20 MUR0.89898 BBD
50 MUR2.24744 BBD
100 MUR4.49488 BBD
250 MUR11.23720 BBD
500 MUR22.47440 BBD
1000 MUR44.94880 BBD
2000 MUR89.89760 BBD
5000 MUR224.74400 BBD
10000 MUR449.48800 BBD