درام أرميني إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل AMD إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٤٩٫٠٥ szl

1.00000 AMD = 0.04905 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:49 UTC
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AMD إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863051.0622588.3751.433931.657820.9567518.2053
1GBP1.1586811.2308102.3981.661461.920871.1085721.0939
1USD0.94140.81248183.1961.34991.560670.900717.1384
1INR0.01131540.009765850.012019810.01622550.0187590.01082620.206

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Swazi Lilangeni
1 AMD0.04905 SZL
5 AMD0.24527 SZL
10 AMD0.49054 SZL
20 AMD0.98108 SZL
50 AMD2.45271 SZL
100 AMD4.90541 SZL
250 AMD12.26353 SZL
500 AMD24.52705 SZL
1000 AMD49.05410 SZL
2000 AMD98.10820 SZL
5000 AMD245.27050 SZL
10000 AMD490.54100 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / درام أرمينية
1 SZL20.38570 AMD
5 SZL101.92850 AMD
10 SZL203.85700 AMD
20 SZL407.71400 AMD
50 SZL1019.28500 AMD
100 SZL2038.57000 AMD
250 SZL5096.42500 AMD
500 SZL10192.85000 AMD
1000 SZL20385.70000 AMD
2000 SZL40771.40000 AMD
5000 SZL101928.50000 AMD
10000 SZL203857.00000 AMD