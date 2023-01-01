100 كواشا زامبي إلى دونغ فيتنامي

تحويل ZMW إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ zmw
١٠٥٬١٥٤ vnd

1.00000 ZMW = 1051.54000 VND

Mid-market exchange rate at 08:55
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أعلى العملات

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10.9211.36911.34821.5381183.22970.80599718.159
1 EUR1.085811.486571.463881.6700890.37080.8750519.717
1 CAD0.7304070.6726910.9847341.1234460.79150.58870513.2635
1 SGD0.741730.6831181.015511.1408661.73390.59783213.4691

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / Vietnamese Dong
1 ZMW1051.54000 VND
5 ZMW5257.70000 VND
10 ZMW10515.40000 VND
20 ZMW21030.80000 VND
50 ZMW52577.00000 VND
100 ZMW105154.00000 VND
250 ZMW262885.00000 VND
500 ZMW525770.00000 VND
1000 ZMW1051540.00000 VND
2000 ZMW2103080.00000 VND
5000 ZMW5257700.00000 VND
10000 ZMW10515400.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / زيميو
1 VND0.00095 ZMW
5 VND0.00475 ZMW
10 VND0.00951 ZMW
20 VND0.01902 ZMW
50 VND0.04755 ZMW
100 VND0.09510 ZMW
250 VND0.23775 ZMW
500 VND0.47549 ZMW
1000 VND0.95099 ZMW
2000 VND1.90198 ZMW
5000 VND4.75495 ZMW
10000 VND9.50989 ZMW