1 كواشا زامبي إلى روبية باكستانية

تحويل ZMW إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١ zmw
١٢٫٤٥ pkr

1.00000 ZMW = 12.44850 PKR

Mid-market exchange rate at 08:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87551.085390.32131.485721.671230.964518.7674
1 GBP1.142211.23955103.1581.696881.908761.1016621.4348
1 USD0.92140.806744183.22241.368951.539880.888717.2924
1 INR0.01107160.009693840.01201610.01644930.01850320.01067860.207785

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Zmw

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / Pakistani Rupee
1 ZMW12.44850 PKR
5 ZMW62.24250 PKR
10 ZMW124.48500 PKR
20 ZMW248.97000 PKR
50 ZMW622.42500 PKR
100 ZMW1244.85000 PKR
250 ZMW3112.12500 PKR
500 ZMW6224.25000 PKR
1000 ZMW12448.50000 PKR
2000 ZMW24897.00000 PKR
5000 ZMW62242.50000 PKR
10000 ZMW124485.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / زيميو
1 PKR0.08033 ZMW
5 PKR0.40165 ZMW
10 PKR0.80331 ZMW
20 PKR1.60661 ZMW
50 PKR4.01654 ZMW
100 PKR8.03307 ZMW
250 PKR20.08268 ZMW
500 PKR40.16535 ZMW
1000 PKR80.33070 ZMW
2000 PKR160.66140 ZMW
5000 PKR401.65350 ZMW
10000 PKR803.30700 ZMW