ألف راند جنوب إفريقي إلى فرنك سويسري

تحويل ZAR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ zar
٦٬٠٤٢ xpf

1.00000 ZAR = 6.04168 XPF

Mid-market exchange rate at 07:43
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.875251.083990.20491.485271.673590.9630518.7584
1 GBP1.1425311.23835103.0591.696911.912071.1003121.4314
1 USD0.92260.807526183.22251.37031.544040.888517.3064
1 INR0.01108590.009703220.01201610.01646550.01855320.01067620.207953

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / فرنك الـ CFP
1 ZAR6.04168 XPF
5 ZAR30.20840 XPF
10 ZAR60.41680 XPF
20 ZAR120.83360 XPF
50 ZAR302.08400 XPF
100 ZAR604.16800 XPF
250 ZAR1510.42000 XPF
500 ZAR3020.84000 XPF
1000 ZAR6041.68000 XPF
2000 ZAR12083.36000 XPF
5000 ZAR30208.40000 XPF
10000 ZAR60416.80000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / راند جنوب أفريقيا
1 XPF0.16552 ZAR
5 XPF0.82759 ZAR
10 XPF1.65517 ZAR
20 XPF3.31034 ZAR
50 XPF8.27585 ZAR
100 XPF16.55170 ZAR
250 XPF41.37925 ZAR
500 XPF82.75850 ZAR
1000 XPF165.51700 ZAR
2000 XPF331.03400 ZAR
5000 XPF827.58500 ZAR
10000 XPF1655.17000 ZAR