5 راند جنوب إفريقي إلى جنيه جبل طارق

تحويل ZAR إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

٥ zar
٠٫٢٢ gip

1.00000 ZAR = 0.04387 GIP

Mid-market exchange rate at 05:38
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8067440.9226612.751.5447623.25815.4617.3121
1 GBP1.2395511.14358759.5341.9148128.829519.163421.4592
1 EUR1.08390.874451664.161.6743625.209316.757118.7646
1 XOF0.001631990.00131660.0015056610.002521030.03795680.02523050.0282531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنوب أفريقيا راندس

ZAR إلى USD

ZAR إلى GBP

ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / جنيه جبل طارق
1 ZAR0.04387 GIP
5 ZAR0.21936 GIP
10 ZAR0.43872 GIP
20 ZAR0.87745 GIP
50 ZAR2.19362 GIP
100 ZAR4.38724 GIP
250 ZAR10.96810 GIP
500 ZAR21.93620 GIP
1000 ZAR43.87240 GIP
2000 ZAR87.74480 GIP
5000 ZAR219.36200 GIP
10000 ZAR438.72400 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / راند جنوب أفريقيا
1 GIP22.79340 ZAR
5 GIP113.96700 ZAR
10 GIP227.93400 ZAR
20 GIP455.86800 ZAR
50 GIP1139.67000 ZAR
100 GIP2279.34000 ZAR
250 GIP5698.35000 ZAR
500 GIP11396.70000 ZAR
1000 GIP22793.40000 ZAR
2000 GIP45586.80000 ZAR
5000 GIP113967.00000 ZAR
10000 GIP227934.00000 ZAR