10 فرنك غرب إفريقي إلى بيزو مكسيكي

تحويل XOF إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

10 xof
0.28 mxn

1.00000 XOF = 0.02823 MXN

Mid-market exchange rate at 00:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87381.085490.29011.484881.667790.962818.7733
1 GBP1.1444311.24215103.3291.699321.908651.1018521.4845
1 USD0.92130.805056183.1861.368051.536570.8870517.2962
1 INR0.01107540.009677780.012021310.01644570.01847150.01066350.207922

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Mexican Peso
1 XOF0.02823 MXN
5 XOF0.14114 MXN
10 XOF0.28227 MXN
20 XOF0.56454 MXN
50 XOF1.41136 MXN
100 XOF2.82272 MXN
250 XOF7.05680 MXN
500 XOF14.11360 MXN
1000 XOF28.22720 MXN
2000 XOF56.45440 MXN
5000 XOF141.13600 MXN
10000 XOF282.27200 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MXN35.42690 XOF
5 MXN177.13450 XOF
10 MXN354.26900 XOF
20 MXN708.53800 XOF
50 MXN1771.34500 XOF
100 MXN3542.69000 XOF
250 MXN8856.72500 XOF
500 MXN17713.45000 XOF
1000 MXN35426.90000 XOF
2000 MXN70853.80000 XOF
5000 MXN177134.50000 XOF
10000 MXN354269.00000 XOF