10 شلن أوغندي إلى جنيه إسترليني

تحويل UGX إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

10 ugx
0.00 gbp

1.000 UGX = 0.0002007 GBP

Mid-market exchange rate at 08:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٦٩١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٦١٨٫٣٣٩
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٢١٫٧٢٦١٫٩٣٥١٫١٢٤٢١٫٤٦٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٧١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٨١٦٫٧٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٢

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن أوغندي / جنيه استرليني
1 UGX٠٫٠٠٠٢٠ GBP
5 UGX٠٫٠٠١٠٠ GBP
10 UGX٠٫٠٠٢٠١ GBP
20 UGX٠٫٠٠٤٠١ GBP
50 UGX٠٫٠١٠٠٣ GBP
100 UGX٠٫٠٢٠٠٧ GBP
250 UGX٠٫٠٥٠١٧ GBP
500 UGX٠٫١٠٠٣٣ GBP
1000 UGX٠٫٢٠٠٦٦ GBP
2000 UGX٠٫٤٠١٣٢ GBP
5000 UGX١٫٠٠٣٣١ GBP
10000 UGX٢٫٠٠٦٦١ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / شلن أوغندي
1 GBP٤٬٩٨٣٫٥٤٠٠٠ UGX
5 GBP٢٤٬٩١٧٫٧٠٠٠٠ UGX
10 GBP٤٩٬٨٣٥٫٤٠٠٠٠ UGX
20 GBP٩٩٬٦٧٠٫٨٠٠٠٠ UGX
50 GBP٢٤٩٬١٧٧٫٠٠٠٠٠ UGX
100 GBP٤٩٨٬٣٥٤٫٠٠٠٠٠ UGX
250 GBP١٬٢٤٥٬٨٨٥٫٠٠٠٠٠ UGX
500 GBP٢٬٤٩١٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ UGX
1000 GBP٤٬٩٨٣٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ UGX
2000 GBP٩٬٩٦٧٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ UGX
5000 GBP٢٤٬٩١٧٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX
10000 GBP٤٩٬٨٣٥٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX