شلن أوغندي إلى كولون كوستاريكي

تحويل UGX إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ugx
140.81 crc

Ush1.000 UGX = ₡0.1408 CRC

Mid-market exchange rate at 04:20
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UGX إلى CRC مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CRC

أعلى العملات

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.4710.8961.3030.75583.9411,589.961.345
1 AUD0.6810.6090.8860.51357.0761,081.090.915
1 EUR1.1171.64211.4550.84393.7371,775.511.502
1 SGD0.7671.1290.68710.57964.4191,220.181.032

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن أوغندي / كوستاريكا كولوين
1 UGX٠٫١٤٠٨١ CRC
5 UGX٠٫٧٠٤٠٣ CRC
10 UGX١٫٤٠٨٠٥ CRC
20 UGX٢٫٨١٦١٠ CRC
50 UGX٧٫٠٤٠٢٥ CRC
100 UGX١٤٫٠٨٠٥٠ CRC
250 UGX٣٥٫٢٠١٢٥ CRC
500 UGX٧٠٫٤٠٢٥٠ CRC
1000 UGX١٤٠٫٨٠٥٠٠ CRC
2000 UGX٢٨١٫٦١٠٠٠ CRC
5000 UGX٧٠٤٫٠٢٥٠٠ CRC
10000 UGX١٬٤٠٨٫٠٥٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / شلن أوغندي
1 CRC٧٫١٠٢٠١ UGX
5 CRC٣٥٫٥١٠٠٥ UGX
10 CRC٧١٫٠٢٠١٠ UGX
20 CRC١٤٢٫٠٤٠٢٠ UGX
50 CRC٣٥٥٫١٠٠٥٠ UGX
100 CRC٧١٠٫٢٠١٠٠ UGX
250 CRC١٬٧٧٥٫٥٠٢٥٠ UGX
500 CRC٣٬٥٥١٫٠٠٥٠٠ UGX
1000 CRC٧٬١٠٢٫٠١٠٠٠ UGX
2000 CRC١٤٬٢٠٤٫٠٢٠٠٠ UGX
5000 CRC٣٥٬٥١٠٫٠٥٠٠٠ UGX
10000 CRC٧١٬٠٢٠٫١٠٠٠٠ UGX