ألف شلن تنزاني إلى كيات ميانماري

تحويل TZS إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
824.11 mmk

1.000 TZS = 0.8241 MMK

Mid-market exchange rate at 22:31
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٣٣٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٨٦٢٫١٨٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٢٦١٫٤٠١٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٧٥٤٫٧٢٤٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Myanma Kyat
1 TZS٠٫٨٢٤١١ MMK
5 TZS٤٫١٢٠٥٦ MMK
10 TZS٨٫٢٤١١١ MMK
20 TZS١٦٫٤٨٢٢٢ MMK
50 TZS٤١٫٢٠٥٥٥ MMK
100 TZS٨٢٫٤١١١٠ MMK
250 TZS٢٠٦٫٠٢٧٧٥ MMK
500 TZS٤١٢٫٠٥٥٥٠ MMK
1000 TZS٨٢٤٫١١١٠٠ MMK
2000 TZS١٬٦٤٨٫٢٢٢٠٠ MMK
5000 TZS٤٬١٢٠٫٥٥٥٠٠ MMK
10000 TZS٨٬٢٤١٫١١٠٠٠ MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / الشلن التنزاني
1 MMK١٫٢١٣٤٣ TZS
5 MMK٦٫٠٦٧١٥ TZS
10 MMK١٢٫١٣٤٣٠ TZS
20 MMK٢٤٫٢٦٨٦٠ TZS
50 MMK٦٠٫٦٧١٥٠ TZS
100 MMK١٢١٫٣٤٣٠٠ TZS
250 MMK٣٠٣٫٣٥٧٥٠ TZS
500 MMK٦٠٦٫٧١٥٠٠ TZS
1000 MMK١٬٢١٣٫٤٣٠٠٠ TZS
2000 MMK٢٬٤٢٦٫٨٦٠٠٠ TZS
5000 MMK٦٬٠٦٧٫١٥٠٠٠ TZS
10000 MMK١٢٬١٣٤٫٣٠٠٠٠ TZS