5 ليرة تركية إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل TRY إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

5 try
94 xof

1.000 TRY = 18.75 XOF

Mid-market exchange rate at 15:31
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٧٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٥١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٨٠٤
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٤٣٠٤٫٦٣٥٩٠٫٣٣٧١٫٤٧٣٤٫٠٠٨٥٣٫٢٥
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٧١1٣٥٦٫٦٠٨١٠٥٫٧٥١٫٧٢٤٤٫٦٩١٦٢٫٣٣٤
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 TRY١٨٫٧٥١٤٠ XOF
5 TRY٩٣٫٧٥٧٠٠ XOF
10 TRY١٨٧٫٥١٤٠٠ XOF
20 TRY٣٧٥٫٠٢٨٠٠ XOF
50 TRY٩٣٧٫٥٧٠٠٠ XOF
100 TRY١٬٨٧٥٫١٤٠٠٠ XOF
250 TRY٤٬٦٨٧٫٨٥٠٠٠ XOF
500 TRY٩٬٣٧٥٫٧٠٠٠٠ XOF
1000 TRY١٨٬٧٥١٫٤٠٠٠٠ XOF
2000 TRY٣٧٬٥٠٢٫٨٠٠٠٠ XOF
5000 TRY٩٣٬٧٥٧٫٠٠٠٠٠ XOF
10000 TRY١٨٧٬٥١٤٫٠٠٠٠٠ XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / ليرة تركية
1 XOF٠٫٠٥٣٣٣ TRY
5 XOF٠٫٢٦٦٦٥ TRY
10 XOF٠٫٥٣٣٢٩ TRY
20 XOF١٫٠٦٦٥٩ TRY
50 XOF٢٫٦٦٦٤٧ TRY
100 XOF٥٫٣٣٢٩٤ TRY
250 XOF١٣٫٣٣٢٣٥ TRY
500 XOF٢٦٫٦٦٤٧٠ TRY
1000 XOF٥٣٫٣٢٩٤٠ TRY
2000 XOF١٠٦٫٦٥٨٨٠ TRY
5000 XOF٢٦٦٫٦٤٧٠٠ TRY
10000 XOF٥٣٣٫٢٩٤٠٠ TRY