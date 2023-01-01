20 فرنك غرب إفريقي إلى ليرة تركية

تحويل XOF إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

20 xof
0.94 try

1.00000 XOF = 0.04682 TRY

Mid-market exchange rate at 01:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87411.085190.25921.485281.67080.9629518.7775
1 GBP1.1440311.2414103.261.699231.911461.1016521.4823
1 USD0.921550.805542183.18051.36881.539760.8874517.3049
1 INR0.01107920.009684270.01202210.01645580.01851110.0106690.20804

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / ليرة تركية
1 XOF0.04682 TRY
5 XOF0.23412 TRY
10 XOF0.46825 TRY
20 XOF0.93650 TRY
50 XOF2.34124 TRY
100 XOF4.68248 TRY
250 XOF11.70620 TRY
500 XOF23.41240 TRY
1000 XOF46.82480 TRY
2000 XOF93.64960 TRY
5000 XOF234.12400 TRY
10000 XOF468.24800 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 TRY21.35620 XOF
5 TRY106.78100 XOF
10 TRY213.56200 XOF
20 TRY427.12400 XOF
50 TRY1067.81000 XOF
100 TRY2135.62000 XOF
250 TRY5339.05000 XOF
500 TRY10678.10000 XOF
1000 TRY21356.20000 XOF
2000 TRY42712.40000 XOF
5000 TRY106781.00000 XOF
10000 TRY213562.00000 XOF