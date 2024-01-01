1 دينار تونسي إلى ريال سعودي

تحويل TND إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1 tnd
1.21 sar

1.000 TND = 1.212 SAR

Mid-market exchange rate at 10:17
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٨١٫٤٧٢١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦٤١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٤١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinar

TND إلى USD

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TND إلى GBP

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TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / ريال سعودي
1 TND١٫٢١١٥٠ SAR
5 TND٦٫٠٥٧٥٠ SAR
10 TND١٢٫١١٥٠٠ SAR
20 TND٢٤٫٢٣٠٠٠ SAR
50 TND٦٠٫٥٧٥٠٠ SAR
100 TND١٢١٫١٥٠٠٠ SAR
250 TND٣٠٢٫٨٧٥٠٠ SAR
500 TND٦٠٥٫٧٥٠٠٠ SAR
1000 TND١٬٢١١٫٥٠٠٠٠ SAR
2000 TND٢٬٤٢٣٫٠٠٠٠٠ SAR
5000 TND٦٬٠٥٧٫٥٠٠٠٠ SAR
10000 TND١٢٬١١٥٫٠٠٠٠٠ SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Tunisian Dinar
1 SAR٠٫٨٢٥٤٢ TND
5 SAR٤٫١٢٧١٢ TND
10 SAR٨٫٢٥٤٢٣ TND
20 SAR١٦٫٥٠٨٤٦ TND
50 SAR٤١٫٢٧١١٥ TND
100 SAR٨٢٫٥٤٢٣٠ TND
250 SAR٢٠٦٫٣٥٥٧٥ TND
500 SAR٤١٢٫٧١١٥٠ TND
1000 SAR٨٢٥٫٤٢٣٠٠ TND
2000 SAR١٬٦٥٠٫٨٤٦٠٠ TND
5000 SAR٤٬١٢٧٫١١٥٠٠ TND
10000 SAR٨٬٢٥٤٫٢٣٠٠٠ TND