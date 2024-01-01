100 منات تركمانستاني إلى ريال سعودي

تحويل TMT إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

100 tmt
107.16 sar

1.000 TMT = 1.072 SAR

Mid-market exchange rate at 08:39
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤١٫٤٧٢١٫٦٥١٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٦٣١٫٧٢٢١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٨٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / ريال سعودي
1 TMT١٫٠٧١٦٠ SAR
5 TMT٥٫٣٥٨٠٠ SAR
10 TMT١٠٫٧١٦٠٠ SAR
20 TMT٢١٫٤٣٢٠٠ SAR
50 TMT٥٣٫٥٨٠٠٠ SAR
100 TMT١٠٧٫١٦٠٠٠ SAR
250 TMT٢٦٧٫٩٠٠٠٠ SAR
500 TMT٥٣٥٫٨٠٠٠٠ SAR
1000 TMT١٬٠٧١٫٦٠٠٠٠ SAR
2000 TMT٢٬١٤٣٫٢٠٠٠٠ SAR
5000 TMT٥٬٣٥٨٫٠٠٠٠٠ SAR
10000 TMT١٠٬٧١٦٫٠٠٠٠٠ SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Turkmenistani Manat
1 SAR٠٫٩٣٣١٨ TMT
5 SAR٤٫٦٦٥٩٢ TMT
10 SAR٩٫٣٣١٨٤ TMT
20 SAR١٨٫٦٦٣٦٨ TMT
50 SAR٤٦٫٦٥٩٢٠ TMT
100 SAR٩٣٫٣١٨٤٠ TMT
250 SAR٢٣٣٫٢٩٦٠٠ TMT
500 SAR٤٦٦٫٥٩٢٠٠ TMT
1000 SAR٩٣٣٫١٨٤٠٠ TMT
2000 SAR١٬٨٦٦٫٣٦٨٠٠ TMT
5000 SAR٤٬٦٦٥٫٩٢٠٠٠ TMT
10000 SAR٩٬٣٣١٫٨٤٠٠٠ TMT