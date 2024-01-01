ألف منات تركمانستاني إلى زلوتي بولندي

تحويل TMT إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tmt
1,119.94 pln

1.000 TMT = 1.120 PLN

Mid-market exchange rate at 08:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٣٩٩١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٧٤١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٩١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الزلوتي البولندي
1 TMT١٫١١٩٩٤ PLN
5 TMT٥٫٥٩٩٧٠ PLN
10 TMT١١٫١٩٩٤٠ PLN
20 TMT٢٢٫٣٩٨٨٠ PLN
50 TMT٥٥٫٩٩٧٠٠ PLN
100 TMT١١١٫٩٩٤٠٠ PLN
250 TMT٢٧٩٫٩٨٥٠٠ PLN
500 TMT٥٥٩٫٩٧٠٠٠ PLN
1000 TMT١٬١١٩٫٩٤٠٠٠ PLN
2000 TMT٢٬٢٣٩٫٨٨٠٠٠ PLN
5000 TMT٥٬٥٩٩٫٧٠٠٠٠ PLN
10000 TMT١١٬١٩٩٫٤٠٠٠٠ PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Turkmenistani Manat
1 PLN٠٫٨٩٢٩٠ TMT
5 PLN٤٫٤٦٤٥٢ TMT
10 PLN٨٫٩٢٩٠٣ TMT
20 PLN١٧٫٨٥٨٠٦ TMT
50 PLN٤٤٫٦٤٥١٥ TMT
100 PLN٨٩٫٢٩٠٣٠ TMT
250 PLN٢٢٣٫٢٢٥٧٥ TMT
500 PLN٤٤٦٫٤٥١٥٠ TMT
1000 PLN٨٩٢٫٩٠٣٠٠ TMT
2000 PLN١٬٧٨٥٫٨٠٦٠٠ TMT
5000 PLN٤٬٤٦٤٫٥١٥٠٠ TMT
10000 PLN٨٬٩٢٩٫٠٣٠٠٠ TMT