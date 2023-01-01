1 روبية باكستانية إلى كرونة سويدية

تحويل PKR إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1 pkr
0.04 sek

1.00000 PKR = 0.03827 SEK

Mid-market exchange rate at 04:50
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.073789.32111.465651.648680.963618.734
1GBP1.152611.23755102.9521.689321.900271.1106521.5929
1USD0.931350.808048183.191.365051.535510.8974517.4481
1INR0.01119560.009713280.012020710.01640880.01845790.0107880.209738

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupee

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الكرونا السويدية
1 PKR0.03827 SEK
5 PKR0.19133 SEK
10 PKR0.38266 SEK
20 PKR0.76532 SEK
50 PKR1.91330 SEK
100 PKR3.82660 SEK
250 PKR9.56650 SEK
500 PKR19.13300 SEK
1000 PKR38.26600 SEK
2000 PKR76.53200 SEK
5000 PKR191.33000 SEK
10000 PKR382.66000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Pakistani Rupee
1 SEK26.13290 PKR
5 SEK130.66450 PKR
10 SEK261.32900 PKR
20 SEK522.65800 PKR
50 SEK1306.64500 PKR
100 SEK2613.29000 PKR
250 SEK6533.22500 PKR
500 SEK13066.45000 PKR
1000 SEK26132.90000 PKR
2000 SEK52265.80000 PKR
5000 SEK130664.50000 PKR
10000 SEK261329.00000 PKR