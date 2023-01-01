20 بيزو فلبيني إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل PHP إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ php
٠٫٩٧ xcd

1.00000 PHP = 0.04854 XCD

Mid-market exchange rate at 02:28
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36540.93181.535040.8080481302.45149.5457.28235
1CAD0.73238610.6824321.124240.591803953.896109.5255.33349
1EUR1.07321.4653511.64740.86721397.79160.5057.81542
1AUD0.651450.889490.60701610.526403848.48197.42114.74409

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار شرق الكاريبي
1 PHP0.04854 XCD
5 PHP0.24271 XCD
10 PHP0.48542 XCD
20 PHP0.97083 XCD
50 PHP2.42707 XCD
100 PHP4.85415 XCD
250 PHP12.13537 XCD
500 PHP24.27075 XCD
1000 PHP48.54150 XCD
2000 PHP97.08300 XCD
5000 PHP242.70750 XCD
10000 PHP485.41500 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / Philippine Peso
1 XCD20.60090 PHP
5 XCD103.00450 PHP
10 XCD206.00900 PHP
20 XCD412.01800 PHP
50 XCD1030.04500 PHP
100 XCD2060.09000 PHP
250 XCD5150.22500 PHP
500 XCD10300.45000 PHP
1000 XCD20600.90000 PHP
2000 XCD41201.80000 PHP
5000 XCD103004.50000 PHP
10000 XCD206009.00000 PHP