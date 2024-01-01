1 ريال عماني إلى ريال سعودي

تحويل OMR إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1 omr
9.75 sar

ر.ع.1.000 OMR = SR9.747 SAR

Mid-market exchange rate at 13:38
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OMR إلى SAR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.1951.5081.6510.94821.397
1 GBP1.1811.311110.0111.7811.9491.11925.258
1 USD0.90.763183.8921.3581.4870.85419.261
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / ريال سعودي
1 OMR٩٫٧٤٦٦١ SAR
5 OMR٤٨٫٧٣٣٠٥ SAR
10 OMR٩٧٫٤٦٦١٠ SAR
20 OMR١٩٤٫٩٣٢٢٠ SAR
50 OMR٤٨٧٫٣٣٠٥٠ SAR
100 OMR٩٧٤٫٦٦١٠٠ SAR
250 OMR٢٬٤٣٦٫٦٥٢٥٠ SAR
500 OMR٤٬٨٧٣٫٣٠٥٠٠ SAR
1000 OMR٩٬٧٤٦٫٦١٠٠٠ SAR
2000 OMR١٩٬٤٩٣٫٢٢٠٠٠ SAR
5000 OMR٤٨٬٧٣٣٫٠٥٠٠٠ SAR
10000 OMR٩٧٬٤٦٦٫١٠٠٠٠ SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / الريال العماني
1 SAR٠٫١٠٢٦٠ OMR
5 SAR٠٫٥١٣٠٠ OMR
10 SAR١٫٠٢٦٠٠ OMR
20 SAR٢٫٠٥٢٠٠ OMR
50 SAR٥٫١٣٠٠٠ OMR
100 SAR١٠٫٢٦٠٠٠ OMR
250 SAR٢٥٫٦٥٠٠٠ OMR
500 SAR٥١٫٣٠٠٠٠ OMR
1000 SAR١٠٢٫٦٠٠٠٠ OMR
2000 SAR٢٠٥٫٢٠٠٠٠ OMR
5000 SAR٥١٣٫٠٠٠٠٠ OMR
10000 SAR١٬٠٢٦٫٠٠٠٠٠ OMR