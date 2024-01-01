1 نيراس نيجيري إلى دولار بليزي

تحويل NGN إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1 ngn
0.00 bzd

1.00000 NGN = 0.00124 BZD

Mid-market exchange rate at 04:14
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85621.084589.88881.470641.662960.9573718.4511
1 GBP1.1679511.26665104.9861.717641.942271.1181621.5501
1 USD0.92210.789484182.8851.356051.533390.8827517.0135
1 INR0.01112490.009525050.012064910.01636060.01850020.01065030.205266

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار بليز
1 NGN0.00124 BZD
5 NGN0.00621 BZD
10 NGN0.01241 BZD
20 NGN0.02482 BZD
50 NGN0.06206 BZD
100 NGN0.12412 BZD
250 NGN0.31031 BZD
500 NGN0.62062 BZD
1000 NGN1.24124 BZD
2000 NGN2.48248 BZD
5000 NGN6.20620 BZD
10000 NGN12.41240 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / النيرة النيجيرية
1 BZD805.64500 NGN
5 BZD4028.22500 NGN
10 BZD8056.45000 NGN
20 BZD16112.90000 NGN
50 BZD40282.25000 NGN
100 BZD80564.50000 NGN
250 BZD201411.25000 NGN
500 BZD402822.50000 NGN
1000 BZD805645.00000 NGN
2000 BZD1611290.00000 NGN
5000 BZD4028225.00000 NGN
10000 BZD8056450.00000 NGN