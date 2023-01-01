كيات ميانماري إلى ساماني طاجيكي

تحويل MMK إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
5.20 tjs

1.00000 MMK = 0.00520 TJS

Mid-market exchange rate at 08:46
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0551.36150.912851.5135518.65640.7919227.15295
1 THB0.028526610.0388390.02603980.04317630.5322040.02259090.204049
1 CAD0.73448425.747310.6704561.1116813.70280.5816545.25373
1 EUR1.095538.40281.4915211.6580920.43810.867557.83606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Tajikistani Somoni
1 MMK0.00520 TJS
5 MMK0.02599 TJS
10 MMK0.05198 TJS
20 MMK0.10395 TJS
50 MMK0.25988 TJS
100 MMK0.51976 TJS
250 MMK1.29940 TJS
500 MMK2.59881 TJS
1000 MMK5.19762 TJS
2000 MMK10.39524 TJS
5000 MMK25.98810 TJS
10000 MMK51.97620 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / Myanma Kyat
1 TJS192.39600 MMK
5 TJS961.98000 MMK
10 TJS1923.96000 MMK
20 TJS3847.92000 MMK
50 TJS9619.80000 MMK
100 TJS19239.60000 MMK
250 TJS48099.00000 MMK
500 TJS96198.00000 MMK
1000 TJS192396.00000 MMK
2000 TJS384792.00000 MMK
5000 TJS961980.00000 MMK
10000 TJS1923960.00000 MMK