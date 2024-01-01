100 كيات ميانماري إلى ساماني طاجيكي

تحويل MMK إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

100 mmk
0.52 tjs

1.00000 MMK = 0.00521 TJS

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Tajikistani Somoni
1 MMK0.00521 TJS
5 MMK0.02603 TJS
10 MMK0.05206 TJS
20 MMK0.10412 TJS
50 MMK0.26030 TJS
100 MMK0.52059 TJS
250 MMK1.30149 TJS
500 MMK2.60297 TJS
1000 MMK5.20594 TJS
2000 MMK10.41188 TJS
5000 MMK26.02970 TJS
10000 MMK52.05940 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / Myanma Kyat
1 TJS192.08800 MMK
5 TJS960.44000 MMK
10 TJS1920.88000 MMK
20 TJS3841.76000 MMK
50 TJS9604.40000 MMK
100 TJS19208.80000 MMK
250 TJS48022.00000 MMK
500 TJS96044.00000 MMK
1000 TJS192088.00000 MMK
2000 TJS384176.00000 MMK
5000 TJS960440.00000 MMK
10000 TJS1920880.00000 MMK