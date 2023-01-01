كيات ميانماري إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل MMK إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mmk
٨٫٨٨ szl

1.00000 MMK = 0.00888 SZL

Mid-market exchange rate at 21:28
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0551.36150.912851.5135518.65640.7919227.15295
1 THB0.028526610.0388390.02603980.04317630.5322040.02259090.204049
1 CAD0.73448425.747310.6704561.1116813.70280.5816545.25373
1 EUR1.095538.40281.4915211.6580920.43810.867557.83606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Swazi Lilangeni
1 MMK0.00888 SZL
5 MMK0.04442 SZL
10 MMK0.08884 SZL
20 MMK0.17768 SZL
50 MMK0.44420 SZL
100 MMK0.88840 SZL
250 MMK2.22101 SZL
500 MMK4.44202 SZL
1000 MMK8.88405 SZL
2000 MMK17.76810 SZL
5000 MMK44.42025 SZL
10000 MMK88.84050 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Myanma Kyat
1 SZL112.56100 MMK
5 SZL562.80500 MMK
10 SZL1125.61000 MMK
20 SZL2251.22000 MMK
50 SZL5628.05000 MMK
100 SZL11256.10000 MMK
250 SZL28140.25000 MMK
500 SZL56280.50000 MMK
1000 SZL112561.00000 MMK
2000 SZL225122.00000 MMK
5000 SZL562805.00000 MMK
10000 SZL1125610.00000 MMK