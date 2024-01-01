Myanmar kyatından Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile MMK → SZL çevirin

1.000 mmk
9,04 szl

1.00000 MMK = 0.00904 SZL

12:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855811.0744589.21791.454751.652490.94825518.3409
1 GBP1.1684811.25545104.2471.699821.930871.1080221.4305
1 USD0.93070.796527183.03591.353951.537990.8825517.07
1 INR0.01120850.009592560.01204310.01630560.0185220.01062850.205574

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Svaziland Lilangenisi
1 MMK0.00904 SZL
5 MMK0.04522 SZL
10 MMK0.09045 SZL
20 MMK0.18089 SZL
50 MMK0.45223 SZL
100 MMK0.90445 SZL
250 MMK2.26113 SZL
500 MMK4.52226 SZL
1000 MMK9.04451 SZL
2000 MMK18.08902 SZL
5000 MMK45.22255 SZL
10000 MMK90.44510 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Myanmar Kyatı
1 SZL110.56400 MMK
5 SZL552.82000 MMK
10 SZL1105.64000 MMK
20 SZL2211.28000 MMK
50 SZL5528.20000 MMK
100 SZL11056.40000 MMK
250 SZL27641.00000 MMK
500 SZL55282.00000 MMK
1000 SZL110564.00000 MMK
2000 SZL221128.00000 MMK
5000 SZL552820.00000 MMK
10000 SZL1105640.00000 MMK