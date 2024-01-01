5 كيات ميانماري إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل MMK إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

5 mmk
0.05 szl

1.00000 MMK = 0.00909 SZL

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Swazi Lilangeni
1 MMK0.00909 SZL
5 MMK0.04544 SZL
10 MMK0.09088 SZL
20 MMK0.18176 SZL
50 MMK0.45439 SZL
100 MMK0.90879 SZL
250 MMK2.27197 SZL
500 MMK4.54393 SZL
1000 MMK9.08787 SZL
2000 MMK18.17574 SZL
5000 MMK45.43935 SZL
10000 MMK90.87870 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Myanma Kyat
1 SZL110.03700 MMK
5 SZL550.18500 MMK
10 SZL1100.37000 MMK
20 SZL2200.74000 MMK
50 SZL5501.85000 MMK
100 SZL11003.70000 MMK
250 SZL27509.25000 MMK
500 SZL55018.50000 MMK
1000 SZL110037.00000 MMK
2000 SZL220074.00000 MMK
5000 SZL550185.00000 MMK
10000 SZL1100370.00000 MMK