5 كيات ميانماري إلى جنيه سانت هيليني

تحويل MMK إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

5 mmk
0.00 shp

1.00000 MMK = 0.00038 SHP

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Myanma Kyat / جنيه سانت هيلانة
1 MMK0.00038 SHP
5 MMK0.00188 SHP
10 MMK0.00376 SHP
20 MMK0.00752 SHP
50 MMK0.01879 SHP
100 MMK0.03758 SHP
250 MMK0.09395 SHP
500 MMK0.18790 SHP
1000 MMK0.37579 SHP
2000 MMK0.75159 SHP
5000 MMK1.87897 SHP
10000 MMK3.75794 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Myanma Kyat
1 SHP2661.03000 MMK
5 SHP13305.15000 MMK
10 SHP26610.30000 MMK
20 SHP53220.60000 MMK
50 SHP133051.50000 MMK
100 SHP266103.00000 MMK
250 SHP665257.50000 MMK
500 SHP1330515.00000 MMK
1000 SHP2661030.00000 MMK
2000 SHP5322060.00000 MMK
5000 SHP13305150.00000 MMK
10000 SHP26610300.00000 MMK