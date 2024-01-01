20 كيات ميانماري إلى روبية سيشيلية

تحويل MMK إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

20 mmk
0.13 scr

1.00000 MMK = 0.00657 SCR

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Myanma Kyat / روبية سيشيل
1 MMK0.00657 SCR
5 MMK0.03287 SCR
10 MMK0.06573 SCR
20 MMK0.13147 SCR
50 MMK0.32867 SCR
100 MMK0.65734 SCR
250 MMK1.64334 SCR
500 MMK3.28669 SCR
1000 MMK6.57337 SCR
2000 MMK13.14674 SCR
5000 MMK32.86685 SCR
10000 MMK65.73370 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / Myanma Kyat
1 SCR152.12900 MMK
5 SCR760.64500 MMK
10 SCR1521.29000 MMK
20 SCR3042.58000 MMK
50 SCR7606.45000 MMK
100 SCR15212.90000 MMK
250 SCR38032.25000 MMK
500 SCR76064.50000 MMK
1000 SCR152129.00000 MMK
2000 SCR304258.00000 MMK
5000 SCR760645.00000 MMK
10000 SCR1521290.00000 MMK