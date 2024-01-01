1 كيات ميانماري إلى كرونة نروجية

تحويل MMK إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1 mmk
0.01 nok

1.00000 MMK = 0.00500 NOK

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / كروني نرويجي
1 MMK0.00500 NOK
5 MMK0.02501 NOK
10 MMK0.05003 NOK
20 MMK0.10006 NOK
50 MMK0.25015 NOK
100 MMK0.50030 NOK
250 MMK1.25074 NOK
500 MMK2.50148 NOK
1000 MMK5.00296 NOK
2000 MMK10.00592 NOK
5000 MMK25.01480 NOK
10000 MMK50.02960 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Myanma Kyat
1 NOK199.88200 MMK
5 NOK999.41000 MMK
10 NOK1998.82000 MMK
20 NOK3997.64000 MMK
50 NOK9994.10000 MMK
100 NOK19988.20000 MMK
250 NOK49970.50000 MMK
500 NOK99941.00000 MMK
1000 NOK199882.00000 MMK
2000 NOK399764.00000 MMK
5000 NOK999410.00000 MMK
10000 NOK1998820.00000 MMK