1 Myanmar kyatından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile MMK → NOK çevirin

1 mmk
0,01 nok

1,000K MMK = 0,005212kr NOK

23:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → NOK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00530,0053
Düşük0,00500,0050
Ortalama0,00510,0051
Değişim2.65%0.81%
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1 MMK → NOK istatistikleri

MMK → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0053, en düşük 0,0050 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0051 oldu. MMK → NOK kurundaki değişiklik 2.65 değerindeydi.

MMK → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0053, en düşük 0,0050 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0051 oldu. MMK → NOK kurundaki değişiklik 0.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5751,3880,9271,53918,2950,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,62810,6681,10913,1790,5665,219
1 EUR1,07938,3841,49811,66119,7390,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Norveç Kronu
1 MMK0,00521 NOK
5 MMK0,02606 NOK
10 MMK0,05212 NOK
20 MMK0,10425 NOK
50 MMK0,26061 NOK
100 MMK0,52123 NOK
250 MMK1,30307 NOK
500 MMK2,60614 NOK
1000 MMK5,21229 NOK
2000 MMK10,42458 NOK
5000 MMK26,06145 NOK
10000 MMK52,12290 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Myanmar Kyatı
1 NOK191,85400 MMK
5 NOK959,27000 MMK
10 NOK1.918,54000 MMK
20 NOK3.837,08000 MMK
50 NOK9.592,70000 MMK
100 NOK19.185,40000 MMK
250 NOK47.963,50000 MMK
500 NOK95.927,00000 MMK
1000 NOK191.854,00000 MMK
2000 NOK383.708,00000 MMK
5000 NOK959.270,00000 MMK
10000 NOK1.918.540,00000 MMK