كيات ميانماري إلى كرونة نروجية

تحويل MMK إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mmk
٥٫٠٧ nok

1.00000 MMK = 0.00507 NOK

Mid-market exchange rate at 21:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491551.658060.9645518.8125
1 GBP1.1527411.26265105.2231.719291.911221.1118721.6849
1 USD0.91290.791985183.3351.361651.513660.8805517.1741
1 INR0.01095470.009503630.011999810.01633950.01816360.01056640.206085

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / كروني نرويجي
1 MMK0.00507 NOK
5 MMK0.02533 NOK
10 MMK0.05066 NOK
20 MMK0.10133 NOK
50 MMK0.25331 NOK
100 MMK0.50663 NOK
250 MMK1.26657 NOK
500 MMK2.53315 NOK
1000 MMK5.06629 NOK
2000 MMK10.13258 NOK
5000 MMK25.33145 NOK
10000 MMK50.66290 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Myanma Kyat
1 NOK197.38300 MMK
5 NOK986.91500 MMK
10 NOK1973.83000 MMK
20 NOK3947.66000 MMK
50 NOK9869.15000 MMK
100 NOK19738.30000 MMK
250 NOK49345.75000 MMK
500 NOK98691.50000 MMK
1000 NOK197383.00000 MMK
2000 NOK394766.00000 MMK
5000 NOK986915.00000 MMK
10000 NOK1973830.00000 MMK