كيات ميانماري إلى دالاسي غامبي

تحويل MMK إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mmk
٣٢٫٠١ gmd

1.00000 MMK = 0.03201 GMD

Mid-market exchange rate at 21:19
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0551.361650.912851.5137818.65870.7919857.15295
1 THB0.028526610.03884320.0260410.04318290.5322690.02259260.204049
1 CAD0.73440325.744510.6704121.1117213.7030.5816365.25315
1 EUR1.0954538.4011.4916211.6582720.43970.86767.8357

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Gambian Dalasi
1 MMK0.03201 GMD
5 MMK0.16006 GMD
10 MMK0.32012 GMD
20 MMK0.64024 GMD
50 MMK1.60060 GMD
100 MMK3.20119 GMD
250 MMK8.00298 GMD
500 MMK16.00595 GMD
1000 MMK32.01190 GMD
2000 MMK64.02380 GMD
5000 MMK160.05950 GMD
10000 MMK320.11900 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Myanma Kyat
1 GMD31.23840 MMK
5 GMD156.19200 MMK
10 GMD312.38400 MMK
20 GMD624.76800 MMK
50 GMD1561.92000 MMK
100 GMD3123.84000 MMK
250 GMD7809.60000 MMK
500 GMD15619.20000 MMK
1000 GMD31238.40000 MMK
2000 GMD62476.80000 MMK
5000 GMD156192.00000 MMK
10000 GMD312384.00000 MMK